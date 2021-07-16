УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23 до Стамбула – список міст на найближчі 4 роки
16 липня 21:08 - Читать на русском
Фанати найпрестижнішого клубного турніру вже можуть планувати собі поїздки на майбутні фінали.
УЄФА ухвалив рішення віддати Стамбулу фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23, повідомляє офіційний сайт органзіації.
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Господарем цього матчу раніше затвердили Мюнхен, але тепер домашня арена Баварії прийме ключовий матч ЛЧ аж у 2025-му. Це пов'язано з останнім фіналом, який повинен був відбутись у Стамбулі, але через пандемію його в останній момент перенесли до Порту.
У наступному сезоні заключна гра турніру відбудеться у Росії.
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