УЄФА ухвалив рішення віддати Стамбулу фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23, повідомляє офіційний сайт органзіації.

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Господарем цього матчу раніше затвердили Мюнхен, але тепер домашня арена Баварії прийме ключовий матч ЛЧ аж у 2025-му. Це пов'язано з останнім фіналом, який повинен був відбутись у Стамбулі, але через пандемію його в останній момент перенесли до Порту.

У наступному сезоні заключна гра турніру відбудеться у Росії.

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