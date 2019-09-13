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УЄФА оштрафував швейцарську Суперлігу за помилкову участь команди у Лізі Європи

13:26 1015 Читать на русском
УЄФА оштрафував швейцарську Суперлігу за помилкову участь команди у Лізі Європи
Сьйон / Фото UEFA

Чемпіонат Швейцарії фінансово покарали через неправомірну видачу ліцензії на участь в ЛЄ.

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Суперлігу Швейцарії на 50 тисяч євро, повідомляє AP.

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Причиною таких санцій став клуб Сьйон. Швейцарський клуб отримав ліцензію від керівництва місцевого чемпіонату на участь у Лізі Європи сезону 2017/18, хоча організація не мала підстав його видавати. Раніше клуб звинуватили у порушенні правил ліцензування і фінансового "фейр-плей".

Варто відзначити, в тому сезоні Сьйон покинув турнір на стадії третього кваліфікаціного раунду, поступившись литовській Судуві.

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