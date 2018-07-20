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УЄФА оштрафував Рому за піротехніку і поведінку президента клубу в півфіналі ЛЧ проти Ліверпуля

21 липня 07:30 4 Читать на русском
УЄФА оштрафував Рому за піротехніку і поведінку президента клубу в півфіналі ЛЧ проти Ліверпуля
Джеймс Палотта / Фото з соцмереж

Дисциплінарний комітет УЄФА застосував штрафні санкції до Роми.

Римський клуб оштрафували на 19 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Причиною такого рішення УЄФА називає використання вболівальниками Роми піротехніки у матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Ліверпуля (4:2), неналежну організація поєдинку, блокування проходів на трибунах і невідповідну поведінку президента римського клубу Джеймса Паллотти.

Також Палотті заборонили протягом трьох місяців з'являтися в технічній зоні, підтрибунному приміщені та роздягальні Роми, а також спілкуватися з гравцями і технічним персоналом під час єврокубкових ігор.

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Рома - Ліверпуль: Середа 02 травня 2018

Рома
Матч завершено
4 : 2
Ліверпуль
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Теги
Італія УЄФА Джеймс Палотта Рома - Ліверпуль Рома Рома
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