УЄФА оштрафував Рому за піротехніку і поведінку президента клубу в півфіналі ЛЧ проти Ліверпуля

Дисциплінарний комітет УЄФА застосував штрафні санкції до Роми.

Римський клуб оштрафували на 19 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Причиною такого рішення УЄФА називає використання вболівальниками Роми піротехніки у матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Ліверпуля (4:2), неналежну організація поєдинку, блокування проходів на трибунах і невідповідну поведінку президента римського клубу Джеймса Паллотти.

Також Палотті заборонили протягом трьох місяців з'являтися в технічній зоні, підтрибунному приміщені та роздягальні Роми, а також спілкуватися з гравцями і технічним персоналом під час єврокубкових ігор.

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