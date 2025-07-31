Вболівальники ПСЖ вибігли на поле і запустили феєрверки, святкуючи перемогу улюбленої команди у фіналі Ліги чемпіонів.

У середу, 31 липня, ПСЖ був оштрафований за неналежну поведінку вболівальників під час фіналу Ліги чемпіонів, в якому клуб обіграв міланський Інтер (5:0). Чемпіони Франції були звинувачені у вторгненні вболівальників на поле, запуску фанатами феєрверків, киданні ними предметів, псуванні майна і демонстрації неналежних плакатів.

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Після свистка тисячі вболівальників ПСЖ вибігли на поле, щоб відсвяткувати першу перемогу клубу в Лізі чемпіонів. Велика кількість фанатів з-за воріт вибігла на поле, придушуючи стюардів, яким насилу вдавалося контролювати ситуацію.

Загалом ПСЖ був оштрафований на 148 000 євро, при цьому найбільший штраф був призначений за вихід фанатів на поле і використання ними піротехніки.

Контрольно-етичний і дисциплінарний орган УЄФА також наклав заборону на продаж квитків на виїзні матчі ПСЖ на один матч під егідою УЄФА терміном на два роки.

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