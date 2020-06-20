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УЄФА оштрафував на вагому суму Марсель за порушення ФФП

14:33 - Читать на русском
УЄФА оштрафував на вагому суму Марсель за порушення ФФП
Фото ФК Марсель

Бюджет Марселя зменшиться через неправомірні дії французького гранда.

Відповідний орган УЄФА покарав Марсель за порушення правил фінансового фейр-плей, повідомляє AFP.

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Французький клуб буде зобов'язаний виплатити 3 млн євро. Також УЄФА буде платити Марселю на 15% менше стандартної суми за потрапляння у єврокубки протягом наступних двох сезонів.

Нагадаємо, за підсумками достроково завершеного чемпіонату Франції Марсель посів другу сходинку і виступатиме у Лізі чемпіонів.

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Теги
Марсель Марсель Франція УЄФА Фінансовий fair-play
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