УЄФА оштрафував на вагому суму Марсель за порушення ФФП

Овертайм — 13:50 548
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Чемпіони Європи втрачають очки, скандальний пенальті і футболіст з одним оком: Джулай – про ЧС-1990
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Сульшер прокоментував повернення Погба – зірка Манчестер Юнайтед не грав з минулого рокуАнглія — 11:52 238
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Севілья – Барселона: Сетьєн оцінив шанси Барселони на чемпіонство після втрати очокІспанія — 10:55 595
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Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не МесіяІспанія — 00:59 2914
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Тоттенхем не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед – ефективне повернення Погба, VAR рятує МоуріньюАнглія — 00:12 2902