УЄФА оштрафував на вагому суму Марсель за порушення ФФП

Бюджет Марселя зменшиться через неправомірні дії французького гранда.

Відповідний орган УЄФА покарав Марсель за порушення правил фінансового фейр-плей, повідомляє AFP.

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Французький клуб буде зобов'язаний виплатити 3 млн євро. Також УЄФА буде платити Марселю на 15% менше стандартної суми за потрапляння у єврокубки протягом наступних двох сезонів.

Нагадаємо, за підсумками достроково завершеного чемпіонату Франції Марсель посів другу сходинку і виступатиме у Лізі чемпіонів.

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