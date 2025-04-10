УЄФА опублікував символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів – він проігнорував героя Барселони
УЄФА проігнорував футболістів Реала і Баварії в символічній збірній тижня.
Реал поступився Арсеналу з рахунком 0:3, а Баварія програла вдома Інтеру (1:2). Не дивно, що жоден із гравців двох цих команд не потрапив до збірної тижня. Однак той факт, що в збірній відсутній форвард Барселони Рафінья, здивував. Бразилець відзначився голом і двома асистами в матчі з Борусією Д.
Рекорд Лєвандовскі у відеоогляді матчу Барселона – Борусія Д – 4:0
Збірна тижня від УЄФА:
Воротар: Ян Зоммер (Інтер);
Захисники: Юррьєн Тімбер, Вільям Саліба (обидва – Арсенал), Алессандро Бастоні (Інтер), Нуну Мендеш (ПСЖ);
Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал);
Нападники: Ламін Ямаль, Роберт Лєвандовскі (обидва – Барселона), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).