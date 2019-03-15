УЄФА опублікував претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Визначились 4 номінанти на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи. Серед них – кривдник Динамо.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував імена чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

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Ними стали кривдник Динамо Олів'є Жиру (Челсі), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал), Жонас (Бенфіка), Томаш Соучек (Славія).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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