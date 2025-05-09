У УЄФА немає претензій до роботи Шимона Марциняка в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером і Барселоною (4:3).

Головний тренер Барселони поскаржився на суддівство після вильоту від Інтера в півфіналі ЛЧ. За його словами, польський рефері Шимон Марциняк судив на користь Інтера у всіх випадках, які були "50 на 50". Іспанська преса також розкритикувала арбітра, зазначаючи, що він не призначив щонайменше один "чистий" пенальті у ворота "нерадзуррі".

"УЄФА злякався, що Барселона вийде у фінал": Гаві жорстко прокоментував виліт від Інтера

Редакція Marca звернулася до УЄФА із запитом про вердикт щодо суддівства поляка в матчі Інтер – Барселона. "Немає жодних проблем", – відповіли в УЄФА. Таким чином, можна констатувати, що організація зберігає довіру до польського арбітра.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами