УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів

УЄФА розпочав фанатське голосування у номінації на головного героя тижня в Лізі чемпіонів.

Список з чотирьох претендентів був опублікований у офіційному Twitter Ліги чемпіонів.

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За приз поборються Роберт Лєвандовскі (Баварія, чотири голи у ворота Црвени Звезди), Кейлор Навас (ПСЖ, 11 сейвів проти Реала), Ліонель Мессі (Барселона, гол плюс два асисти проти Борусії Д), і Ромелу Лукаку (гол і два асисти проти Славії).

Нагадаємо, у минулому турі Ліги чемпіонів переможцем голосування став юний форвард Реала Родріго Гоїс, який відзначився хет-триком проти Галатасарая.

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