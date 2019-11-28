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УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів

11:57 307 Читать на русском
УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця 5 туру Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі / Reuters

УЄФА розпочав фанатське голосування у номінації на головного героя тижня в Лізі чемпіонів.

Список з чотирьох претендентів був опублікований у офіційному Twitter Ліги чемпіонів.

Одноклубник Маліновського, кривдник Локомотива і розкішний штрафний Дибали – претенденти на гол тижня в Лізі чемпіонів

За приз поборються Роберт Лєвандовскі (Баварія, чотири голи у ворота Црвени Звезди), Кейлор Навас (ПСЖ, 11 сейвів проти Реала), Ліонель Мессі (Барселона, гол плюс два асисти проти Борусії Д), і Ромелу Лукаку (гол і два асисти проти Славії).

Нагадаємо, у минулому турі Ліги чемпіонів переможцем голосування став юний форвард Реала Родріго Гоїс, який відзначився хет-триком проти Галатасарая.

Барселона – Борусія Д: фіаско Люсьєна Фавра, Мессі маскує проблеми каталонців і підтверджує претензії на "Золотий м'яч"

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