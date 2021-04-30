УЄФА у своєму офіційному Twitter оголосив про початок голосування, запропонувавши чотирьох кандидатів.

Вільяреал переміг Арсенал: Емері знищив "колишню" й сам все зіпсував, "гуннери" на характері рятують шанси на фінал ЛЄ

Манчестер Юнайтед делегував відразу двох гравців – Кавані та Фернандеша, які оформили 2+2 у матчі проти Роми (6:2). На нагороду також претендують вінгер Арсенала Ніколя Пепе та захисник Вільяреала Рауль Альбіоль.

Нагадаємо, матчі-відповіді півфіналів Ліги Європи відбудуться рівно за тиждень – 6 травня.

МЮ – Рома: перший фіналіст Ліги Європи майже відомий, Фонсеку спіткало історичне невезіння, Погба пошматував "вовків"