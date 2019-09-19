УЄФА оголосив претендентів на звання автора найкращого гола 1-го туру Ліги чемпіонів

Оприлюднено прізвища чотирьох кандидатів, які посперечаються за звання найкращих голеадорів першого туру головного єврокубку.

УЄФА назвав гравців, які претендують на звання автора найкращого гола стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ді Марія, тер Штеген та ще дві сенсації – претенденти на звання найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів

Серед номінантів:

– півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо, який відкрив рахунок у матчі з Атлетіко (2:2)

– захисник Аякса Едсон Альварес, що відзначився у воротах Лілля (3:0)

– півзахисник Тоттенхема Лукас Моура, який забив другий гол у матчі з Олімпіакосом (2:2)

– півзахисник Анхель Ді Марія, що подвоїв перевагу своєї команди у грі з Реалом (3:0)

Насолодитись голами своїх кумирів можна на офіційному сайті УЄФА.

ПСЖ – Реал: проект Зідана на межі краху, королівський матч Ді Марії та його свити і провал Куртуа