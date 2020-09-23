Юрген Клопп, Ганс-Дітер Флік та Юліан Нагельсманн сформували трійцю претендентів на звання найкращого тренера сезону 2019/20 за версією УЄФА.

Тренери учасників групового раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2019/20 та журналісти з 55 членів УЄФА віддали свої голоси за найкращих наставників минулого сезону, повідомляє офіційний сайт асоціації.

Гент – Динамо: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Трійцю головних претендентів сформували виключно німецькі тренери – Юрген Клопп, Ганс-Дітер Флік та Юліан Нагельсманн. Флік привів Баварію до перемоги в Лізі чемпіонів, Нагельсманн вперше в історії РБ Лейпциг вивів команду в 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру, а Клопп із Ліверпулем вилетів на стадії 1/8 фіналу від Атлетіко.

До слова, минулорічну нагороду найкращому тренеру сезону за версією УЄФА отримав Юрген Клопп після перемоги його Ліверпуля в Лізі чемпіонів.

"Отруйний подарунок": екс-футболіст Гента хоче, щоб Динамо вийшло в ЛЧ – в Бельгії насміхаються з команди українців