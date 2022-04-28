Відома четвірка гравців, які будуть боротися за звання найкращого після перших півфіналів ЛЧ.

На нагороду претендують Карім Бензема (Реал), Бернарду Сілва (Ман Сіті), Тьяго Алькантара (Ліверпуль) і Хуан Фойт (Вільяреал).

Ліверпуль впевнено переміг Вільяреал у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Хавбеку "містян" посприяв Олександр Зінченко, який віддав передачу на переможний гол Бернарду у ворота Реала. У відповідь Бензема може похизуватися дублем. Тьяго видав солідну гру в центрі поля і точність передач 97%, а Фойт відчайдушними діями в захисті (1 відбір, 4 повернення володіння) врятував Вільяреал бодай від розгромної поразки Ліверпулю.

Нагадаємо, вже наступного тижня іспанські клуби прийматимуть англійців і спробують відігратися.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ