Віддати свій голос можна за Деклана Райса, Лаутаро Мартінеса, Усмана Дембеле чи Сергу Гірассі, інформує прес-служба УЄФА.

Барселона має найменше шансів виграти ЛЧ: суперкомп'ютер здивував прогнозом після ідеального влучання у парах 1/4 фіналу

Хавбек Арсенала показав черговий солідний виступ проти Реала, форвард Інтера знову вразив ворота Баварії, вінгер ПСЖ відзначився асистом у грі з Астон Віллою, а нападник Борусії Д хет-триком прибив Барселону. Саме Гірассі виглядає фаворитом у голосуванні за гравця тижня, хоча його команда й покинула турнір. Гвінеєць також очолює перегони бомбардирів ЛЧ, настрілявши 13 голів.

Нагадаємо, у півфіналах Арсенал зійдеться з ПСЖ, а Барселона гратиме проти Інтера. Перші матчі відбудуться 29/30 квітня, другі – 6/7 травня.

This is a tough one #UCLPOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025

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