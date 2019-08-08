Найкращий гравець сезону 2018/19 у Лізі Європи: УЄФА оголосив номінантів, серед яких – кривдники Динамо і Шахтаря

УЄФА назвав претендентів на звання найкращого в ЛЄ / УЄФА

Стали відомі претенденти на звання найкращого футболіста Ліги Європи за підсумками сезону 2018/19.

Олів'є Жиру, Еден Азар та Лука Йовіч претендують на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2018/19, інформує офіційний сайт УЄФА.

Форвард Челсі забив 11 голів, віддав 5 асистів та став найкращим бомбардиром турніру. В активі Йовіча, який захищав кольори Айнтрахта Франкфурт, 10 голів, а Еден Азар був визнаний найкращим гравцем фіналу.

УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця сезону в Лізі чемпіонів

Цікаво, що поточного літа Йовіч та Азар стали одноклубниками, перебравшись у мадридський Реал. Відзначимо, що визначення переможця та нагородження пройде 30 серпня у Монако, під час жеребкування групового турніру Ліги Європи 2019/20.

Нагадаємо, Челсі виграв ЛЄ 2018/19, обігравши у фіналі Арсенал. Айнтрахт вилетів у півфіналі саме від "синіх". В 1/8 фіналу лондонці вибили київське Динамо, а німецька команда в 1/16 здолала Шахтар.

До трійки найкращих номінантів не потрапили Обамеянг, Ляказетт, Канте, Феліш, Вілілан, Педро та Аллє.

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