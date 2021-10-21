Дейлі Блінд був названий найкращим футболістом ігрового тижня, повідомляє офіційний сайт УЄФА. За нього вболівальники віддали найбільше голосів.

Диво-постріл у ворота Шахтаря визнаний найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів

31-річний оборонець Аякса забив та віддав результативну передачу в поєдинку з Борусією Дортмунд. Так Блінд приєднався до розгромної домашньої перемоги із рахунком 4:0.

До слова, у боротьбі за звання найкращого гравця туру ЛЧ Дейлі випередив кіпера Ліверпуля Аліссона, оборонця Спортінга Себастьяна Коатеса та хавбека Зальцбурга Ноа Окафору.

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