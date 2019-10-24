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УЄФА оголосив команду тижня у Лізі чемпіонів – без Мессі, але з екс-гравцем збірної України

18:04 439 Читать на русском
УЄФА оголосив команду тижня у Лізі чемпіонів – без Мессі, але з екс-гравцем збірної України
Кіліан Мбаппе та Анхель Ді Марія / Фото Scrol

Завершився третій тур групового етапу ЛЧ – час підбивати підсумки.

УЄФА назвав 11 щасливців, які потрапили у символічну збірну тижня за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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До складу "дрім-тім" увійшли: Пауло Гаццаніга, Сон Хин Мін, Ерік Ламела (всі – Тоттенхем), Ярослав Ракицький (Зеніт), Конрад Лаймер (РБ Лейпциг), Стефан де Врей (Інтер), Анхель Ді Марія, Кіліан Мбаппе (обидва – ПСЖ), Алекс Окслейд-Чемберлен (Ліверпуль), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) і Дріс Мертенс (Наполі).

Нагадаємо, збірна тижня УЄФА формується за принципом – хто набрав більше очок в Fantasy Football в Лізі чемпіонів.

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Теги
Ліга чемпіонів Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Ліонель Мессі Ліонель Мессі Символічна збірна УЄФА
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