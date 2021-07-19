Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив список із 10 претендентів на звання автора найкрасивішого гола, забитого в турнірах під егідою УЄФА в сезоні 2020/21.

До голосування потрапили одразу 3 голи з Євро-2020 – точний удар з центра поля від Патріка Шика, класний точний удар Інсіньє у матчі проти Бельгії та забитий м'яч Погба у ворота Швейцарії.

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З Ліги чемпіонів на нагороду претендує гол Мехді Таремі ударом через себе у ворота Челсі. А от у Лізі Європи були і класний постріл Кемара Руфа з власної половини поля, і красивий гол через себе у виконанні Деле Аллі та розкішна комбінація Браги, яка завершилась точним ударом Паулінью.

Також до голосування потрапили голи з жіночої Ліги чемпіонів та футзалу, а ще гол Флоріана Вірца у складі збірної Німеччини на молодіжному Євро. Віддати голос за свого фаворита можна за посиланням.

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