Після тривалих перемовин та консультацій УЄФА оголосив про скасування правила виїзного гола у всіх клубних змаганнях під своєю егідою – серед чоловіків, юнаків та жінок. У кваліфікації єврокубків сезону 2021/22 вказана норма вже не діятиме, інформує офіційний сайт Організації.

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Відповідно, голи на виїзді відтепер не матимуть додаткового значення в двоматчевих протистояннях. Якщо після закінчення основного часу матчу рахунок за сумою двох зустрічей буде рівний, то в такому випадку будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо в додатковий час команди не заб'ють чи заб'ють однакову кількість м'ячів, для визначення переможця в парі буде проведена серія 11-метрових.

Позаяк голи на виїзді більше не матимуть додаткового значення, то їх також приберуть з критеріїв, які використовувалися при розподілі місць у групах, коли дві або більше команд набирали однакову кількість очок. При цьому їх залишать в якості додаткового критерію для всіх матчів групового етапу, якщо за іншими критеріями розподілити команди не можна (більша кількість голів на виїзді у всіх матчах групового етапу).

Варто зазначити, що правило виїзного гола діяло з 1965 року. Ця норма передбачала, що при рівному рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів у гостях.

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