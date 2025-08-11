УЄФА офіційно понизив Крістал Пелас до Ліги конференцій – відомо, хто займе їхнє місце в ЛЄ
13:40 - Читати іншою мовою
Крістал Пелас не зможе зіграти в Лізі Європи через спільного власника з Ліоном.
В УЄФА офіційно ухвалили рішення щодо участі Крістал Пелас в єврокубках. Про це повідомляє The Athletic.
Крістал Пелас – Ліверпуль – 2:2 (3:2 у серії пенальті) – відео фіаско Слота в матчі за Суперкубок Англії
В організації вирішили, що "орли" будуть грати лише в Лізі конференцій, адже команда має спільного співвласника з Ліоном – Джона Текстора.
Таким чином місце Крістал Пелас в Лізі Європи займе Ноттінгем Форест.
Ліверпуль сенсаційно програв Крістал Пелас Суперкубок Англії – провал Салаха, шедеври новачків і відразу скандал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter