Крістал Пелас не зможе зіграти в Лізі Європи через спільного власника з Ліоном.

В УЄФА офіційно ухвалили рішення щодо участі Крістал Пелас в єврокубках. Про це повідомляє The Athletic.

В організації вирішили, що "орли" будуть грати лише в Лізі конференцій, адже команда має спільного співвласника з Ліоном – Джона Текстора.

Таким чином місце Крістал Пелас в Лізі Європи займе Ноттінгем Форест.

