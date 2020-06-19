УЄФА офіційно пом'якшив правила фінансового фейр-плей

Союз європейських футбольних асоціацій вжив низку тимчасових заходів, спрямованих на подолання фінансової кризи, спричиненої COVID-19.

Вжиті екстрені заходи спрямовані на допомогу клубам виконати свої зобов'язання щодо виплати зарплат та оплати трансферів, а також на надання більше часу для подолання фінансової кризи, інформує офіційний сайт Організації.

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Зокрема, всі клуби, що беруть участь в турнірах УЄФА, повинні до 31 липня (замість 30 червня) і 30 вересня підтвердити відсутність прострочених платежів за трансферами, а також перед персоналом і соціальними/податковими службами. Крім того, всі клуби, що беруть участь в турнірах УЄФА, повинні надати інформацію про очікувані трансферні надходження на 30 червня і 30 вересня, щоб порівняти її з інформацією про виплати від інших клубів.

Оцінка 2020 фінансового року відкладена на один сезон і буде винесена разом з оцінкою 2021 фінансового року. Контрольний період 2020/2021 скорочений і охоплює тільки два звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018 і 2019 роках). Контрольний період 2021/2022 навпаки продовжений і охоплює чотири звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018-2019-2020 і 2021 роках). 2020 і 2021 фінансові роки оцінюються як один період, зазначає УЄФА.

До слова, саме зараз у CAS Лозанни триває розгляд апеляції Манчестер Сіті на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації "містян" з єврокубків.

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