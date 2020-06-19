toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО ІГОР СУРКІС РЕАЛ МАДРИД - ВАЛЕНСІЯ ТРАНСФЕРИ

УЄФА офіційно пом'якшив правила фінансового фейр-плей

11:37 - Читать на русском
УЄФА офіційно пом'якшив правила фінансового фейр-плей
УЄФА пом'якшив правила ФФП / УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій вжив низку тимчасових заходів, спрямованих на подолання фінансової кризи, спричиненої COVID-19.

Вжиті екстрені заходи спрямовані на допомогу клубам виконати свої зобов'язання щодо виплати зарплат та оплати трансферів, а також на надання більше часу для подолання фінансової кризи, інформує офіційний сайт Організації.

УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів

Зокрема, всі клуби, що беруть участь в турнірах УЄФА, повинні до 31 липня (замість 30 червня) і 30 вересня підтвердити відсутність прострочених платежів за трансферами, а також перед персоналом і соціальними/податковими службами. Крім того, всі клуби, що беруть участь в турнірах УЄФА, повинні надати інформацію про очікувані трансферні надходження на 30 червня і 30 вересня, щоб порівняти її з інформацією про виплати від інших клубів.

Оцінка 2020 фінансового року відкладена на один сезон і буде винесена разом з оцінкою 2021 фінансового року. Контрольний період 2020/2021 скорочений і охоплює тільки два звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018 і 2019 роках). Контрольний період 2021/2022 навпаки продовжений і охоплює чотири звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018-2019-2020 і 2021 роках). 2020 і 2021 фінансові роки оцінюються як один період, зазначає УЄФА.

До слова, саме зараз у CAS Лозанни триває розгляд апеляції Манчестер Сіті на рішення УЄФА щодо дворічної дискваліфікації "містян" з єврокубків.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

blog_ava
Головні новини футболу 18 червня: Челсі підписав Вернера, Циганков зацікавив Наполі, страшна біда екс-тренера Барселони
07:00
3322
Теги
Головне Світ УЄФА Фінансовий fair-play коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
7
хв
Севілья
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук