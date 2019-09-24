УЄФА офіційно оголосив про запуск нового турніру – Ліги конференцій

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив додати третій турнір до Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Вже з 2021 року вболівальники європейського футболу зможуть насолоджуватись новим клубним турніром – Лігою конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Змагання започатковане задля розширення кількості команд у єврокубках. Ліга конференцій стане третім за значущістю клубним турніром в Європі.

Формат буде схожий на на Лігу чемпіонів – 32 команди будуть розбиті на 8 груп. Лідери груп будуть одразу виходити в 1/8 фіналу, а команди, які посядуть друге місце, змагатимуться з третіми командами групового етапу Ліги Європи.

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