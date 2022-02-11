Гравець збірної України потрапив у символічну збірну футзального Євро-2022
УЄФА підбиває підсумки Євро-2022 з футзалу, визначивши команду, складену з найкращих гравців турніру. Серед них опинився українець Кирило Ципун.
Голкіпер збірної України Кирило Ципун, який виступає за херсонський Продексім, потрапив до символічної збірної Євро з футзалу за версією УЄФА.
Україна програла Іспанії у матчі за бронзу Євро з футзалу – найуспішніший турнір "синьо-жовтих" за 17 років без медалей
Також до команди потрапили Дуглас Жуніор (Казахстан), Серхіо Лозано (Іспанія), Сергій Абрамов (Росія) та Зікі (Португалія).
Нагадаємо, збірна України дісталась півфіналу чемпіонату Європи з футзалу, де поступилась Росії (1:2), а у матчі за третє місце була розбита Іспанією (1:4).
"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів