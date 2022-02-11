УЄФА підбиває підсумки Євро-2022 з футзалу, визначивши команду, складену з найкращих гравців турніру. Серед них опинився українець Кирило Ципун.

Голкіпер збірної України Кирило Ципун, який виступає за херсонський Продексім, потрапив до символічної збірної Євро з футзалу за версією УЄФА.

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Також до команди потрапили Дуглас Жуніор (Казахстан), Серхіо Лозано (Іспанія), Сергій Абрамов (Росія) та Зікі (Португалія).

Нагадаємо, збірна України дісталась півфіналу чемпіонату Європи з футзалу, де поступилась Росії (1:2), а у матчі за третє місце була розбита Іспанією (1:4).

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