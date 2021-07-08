Замість звичних чотирьох претендентів на перемогу в категорії найкращий гол у півфіналі Євро-2020 можуть розраховувати лише троє гравців.

Євро-2020: визначились фіналісти турніру

Серед них: Федеріко К'єза, який класним ударом у дальній кут вивів Італію вперед у протистоянні з Іспанією; Альваро Мората зі своїм голом у ворота італійців та Міккель Дамсгор, який забив перший штрафний удар на Євро-2020.

Нагадаємо, що за результатами півфінальних протистоянь, у боротьбі за європейську корону зійдуться Італія та Англія. Матч відбудеться 11 липня на Вемблі, початок о 22:00.

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