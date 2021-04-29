Після чергового тижня ЛЧ настав час підбивати підсумки.

Хавбек Челсі Н'Голо Канте, форвард Реала Карім Бензема, лідер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія поборються за звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

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Вболівальники можуть проголосувати за свого фаворита на офіційному сайті турніру.

Матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 4-5 травня. Ключовий поєдинок найпрестижнішого клубного турніру відбудеться 29 травня.

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