Доніелл Мален, Міхаель Ліндль, Елвіс Ману та Ель Фарду Бен-Набуан стали претендентами на звання найкращого гравця 2-го туру Ліги Європи.

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Відзначимо, що Мален дублем приніс перемогу ПСВ над Омонією, а Бен-Набуан двома м'ячами долучився до погрому Слована.

Ліндль та Ману записали до свого активу хет-трики – перший допоміг Вольфсбергу розбити Фейєнорд. А от форвард Лудогорця навіть своїми трьома м'ячами не допоміг команді перемогти ЛАСК – австрійці перемогли із рахунком 4:3. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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