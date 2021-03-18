УЄФА обрав претендентів на звання найкращого гравця тижня – домінація півзахисту
За підсумками матчей-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА назвав чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця тижня.
Кевін де Брюйне, Лука Модріч, Джошуа Кімміх та Н'Голо Канте поборються за звання найкращого гравця цього тижня, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Відзначимо, що усі вони виступають у лінії півзахисту.
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Де Брюйне забив у ворота Борусії М, завдавши двох ударів у площину воріт та має 82% точних пасів, а Модріч керував центром поля у матчі Реала та Аталанти – в активі хорвата асист та неймовірні 94% точності передач.
Канте та Кімміх результативними діями не відзначались, проте їхня заслуга в іншому – Челсі та Баварія не пропускали, коли хавбеки були на полі (Лаціо забив вже після заміни німця). Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.
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