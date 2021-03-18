Кевін де Брюйне, Лука Модріч, Джошуа Кімміх та Н'Голо Канте поборються за звання найкращого гравця цього тижня, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Відзначимо, що усі вони виступають у лінії півзахисту.

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Де Брюйне забив у ворота Борусії М, завдавши двох ударів у площину воріт та має 82% точних пасів, а Модріч керував центром поля у матчі Реала та Аталанти – в активі хорвата асист та неймовірні 94% точності передач.

Канте та Кімміх результативними діями не відзначались, проте їхня заслуга в іншому – Челсі та Баварія не пропускали, коли хавбеки були на полі (Лаціо забив вже після заміни німця). Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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