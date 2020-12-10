УЄФА обрав претендентів на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів – серед зіркової компанії і український голкіпер
Стали відомі імена гравців, які позмагаються за звання найкращого у матчі 6-го туру найпрестижнішого євротурніру.
Союз європейських футбольних асоціацій запустив голосування за найкращого гравця заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу
До списку претендентів увійшли чотири футболісти:
– форвард ПСЖ Неймар, який оформив хет-трик у матчі з турецьким Істанбул Башакшехір (5:1);
– форвард Реала Карім Бензема, який забив два голи у ворота менхенгладбаської Борусії (2:0);
– нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі – за дубль у матчі з французьким Ренном (3:1);
– воротар Шахтаря Анатолій Трубін, який зробив чотири сейви у грі з міланським Інтером (0:0).
Проголосувати за запропонованих кандидатів можна на офіційній сторінці УЄФА за посиланням.
Нагадаємо, у вирішальному матчі групи В Шахтар на виїзді зумів втримати нічию у матчі проти Інтера і вийшов у Лігу Європи.
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