Стали відомі імена гравців, які позмагаються за звання найкращого у матчі 6-го туру найпрестижнішого євротурніру.

Союз європейських футбольних асоціацій запустив голосування за найкращого гравця заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

До списку претендентів увійшли чотири футболісти:

– форвард ПСЖ Неймар, який оформив хет-трик у матчі з турецьким Істанбул Башакшехір (5:1);

– форвард Реала Карім Бензема, який забив два голи у ворота менхенгладбаської Борусії (2:0);

– нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі – за дубль у матчі з французьким Ренном (3:1);

– воротар Шахтаря Анатолій Трубін, який зробив чотири сейви у грі з міланським Інтером (0:0).

Проголосувати за запропонованих кандидатів можна на офіційній сторінці УЄФА за посиланням.

Нагадаємо, у вирішальному матчі групи В Шахтар на виїзді зумів втримати нічию у матчі проти Інтера і вийшов у Лігу Європи.

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