Дарвін Нуньєс, Юсуф Язиджі, Келечі Іхеаначо та Такефуса Кубо претендують на отримання нагороди найкращому гравцю тижня Ліги Європи, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Іхеаначо відзначився голом та двома асистами у матчі проти луганської Зорі, тоді як Дарвін Нуньєс записав до свого активу хет-трик у поєдинку проти польського Леха, за який виступають Кравець та Бутко (другий, щоправда, травмований).

Додамо, що їхні конкуренти виступили не менш вражаюче – Язиджі відзначився хет-триком у ворота Спарти, а Кубо забив один м'яч та двічі асистував партнерам у матчі із Сівасспором. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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