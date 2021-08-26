Німець випередив у голосуванні Роберто Манчіні (переможця Євро-2020) та Хосепа Гвардіолу (фіналіста Ліги чемпіонів та тріумфатора чемпіонату Англії та Кубка Ліги), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Тухель набрав 378 балів та обігнав другого Манчіні, який отримав від жюрі 292 пункти. Перемога ж Томаса виглядає закономірною, адже фахівець очолив Челсі впродовж сезону та здобув із лондонцями трофей Ліги чемпіонів.

До слова, це був другий поспіль фінал ЛЧ для Тухеля – у сезоні 2019/20 його ПСЖ мінімально програв монструозній Баварії.

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