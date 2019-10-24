УЄФА обрав найкращі асисти тижня в Лізі чемпіонів – серед них краса від Алана Патріка

УЄФА зробив підбірку найяскравіших асистів 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гольовий пас Алана Патріка на Додо у матчі Шахтар – Динамо Загреб визнаний одним із найкращих асистів 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

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Бразилець однією передачою відрізав одразу трьох захисників та вивів свого партнера по команді на ударну позицію. Окрім Патріка, УЄФА відзначив асисти у виконанні аргентинських зірок – Ді Марії та Ламели.

Відзначимо, саме цей асист допоміг Шахтарю вирвати нічию в матчі проти Динамо Загреб (2:2).

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