УЄФА обрав гравця тижня в Лізі Європи – хавбек Шахтаря поступився зірці Манчестер Юнайтед
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став найкращим гравцем за підсумками перших стикових матчів Ліги Європи.
Зірка МЮ отримав нагороду за виступ проти Барселони в першому стиковому матчі Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Маркус відзначився голом, загалом завдавши 5 ударів по воротах Барселони. Рашфорд випередив хавбека Шахтаря Дмитра Криськіва, Дісасі (Монако) та Окампоса (Севілья).
Додамо, що 22-річний Криськів у дебютному для себе поєдинку Ліги Європи вийшов у стартовому складі й відзначився першим голом у ворота Ренна, вдало зігравши на добиванні.
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