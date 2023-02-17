Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став найкращим гравцем за підсумками перших стикових матчів Ліги Європи.

Зірка МЮ отримав нагороду за виступ проти Барселони в першому стиковому матчі Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Ренн – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Маркус відзначився голом, загалом завдавши 5 ударів по воротах Барселони. Рашфорд випередив хавбека Шахтаря Дмитра Криськіва, Дісасі (Монако) та Окампоса (Севілья).

Додамо, що 22-річний Криськів у дебютному для себе поєдинку Ліги Європи вийшов у стартовому складі й відзначився першим голом у ворота Ренна, вдало зігравши на добиванні.

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