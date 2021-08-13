Союз європейських асоціацій визначився із претендентами на перемогу в номінації "Найкращий гравець сезону ЛЄ".

На офіційному сайті УЄФА з'явились імена трьох футболістів, які за підсумками Ліги Європи сезону 2020/2021 боротимуться за звання "Найкращий гравець".

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів – тотальна перевага Челсі й Манчестер Сіті

Отримати престижну нагороду можуть представники Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані і Бруну Фернандеш або ж нападник Вільяреала Жерар Морено. Останній, до слова, став найкращим бомбардиром минулорічного розіграшу ЛЄ.

Зауважимо, переможця у номінації оголосять 27 серпня на жеребкуванні групового етапу другого за пристижністю єврокубкового турніру.

Ліга Європи: Зоря отримала суперника в плей-офф кваліфікації, успіх Галатасарая і Селтіка – всі результати