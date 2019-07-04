УЄФА не відреагував на скандальний коментар Габовди

УЄФА не став коментувати скандальний коментар, який з'явився на сторінці українського футболіста Халадаша Юрія Габовди в Instagram.

"У нас немає коментаря щодо цього", – відповіли в УЄФА на запит ресурсу Sport24.ru.

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Нагадаємо, Габовда брутально анонсував спаринг проти Краснодара на своїй сторінці в Instagram, після чого заявив, що його акаунт було "зламано". Футболіст не візьме участь у товариському матчі проти російської команди.

До слова, Габовда виступав за Карпати з 2006-го по 2011-й рік, а також повертався в клуб у 2014-у році. Наразі універсал грає за угорський Халадаш, який за підсумками сезону опустився у другий дивізіон місцевого чемпіонату.

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