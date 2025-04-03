Ситуація, що призвела до відсторонення російських команд, не змінилася.

Можливість повернення російських команд і збірних до участі в міжнародних змаганнях навіть не розглядалася на конгресі УЄФА, який відбувся в четвер у Белграді. Про це інформує AS.

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Росія поки що залишається поза турнірами УЄФА попри те, що президент її федерації Олександр Дюков, який також є президентом Газпрому, залишився у Виконавчому комітеті.

"Правда полягає в тому, що ситуація, яка призвела до відсторонення російських команд, не змінилася. Росія продовжує війну проти України, порушуючи міжнародне право", – заявив президент Німецького футбольного союзу Бернд Ноєндорф перед Конгресом УЄФА. Його бачення також дотримується УЄФА.

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