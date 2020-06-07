toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УЄФА не проти відновлення чемпіонату Франції в економ-режимі, – Le Parisien

10:20 111 Читать на русском
УЄФА не проти відновлення чемпіонату Франції в економ-режимі, – Le Parisien
Мбаппе та Неймар / AFP

Історія із достроковим завершенням сезону 2019/20 у французькій Лізі 1, вочевидь, ще не має фінального розділу. УЄФА окреслив власну позицію щодо можливого рестарту першості.

"Передусім хочемо наголосити, що лише національні асоціації можуть визначати формат своїх внутрішніх змагань, зокрема, беручи до уваги обставини та обмежувальні заходи, притаманні тій чи іншій країні.

Французький сенат відхилив пропозицію щодо рестарту Ліги 1

Як вже УЄФА зазначав кілька тижнів тому, рішення французької влади про завершення сезону було ухвалене занадто рано. Однак, якщо національна асоціація зможе узгодити з владою відновлення внутрішніх змагань, то їх усе ще можна завершити до 2 серпня", – цитує лист Союзу асоціацій Le Parisien.

Нагадаємо, що ще 30 квітня Професіональна футбольна ліга Франції підтримала рішення федерації про дострокове завершення сезону через пандемію коронавірусу та оголосила остаточний розподіл місць у Лігах 1 та 2. Місцева першість – єдина з топ-5 Європи пішла на такий радикальний крок.

У суботу Ліон, який через поспішне рішення чиновників пролетів повз єврокубки, запропонував відновити чемпіонат Франції у форматі плей-офф. На початку наступного тижня Державна рада республіки остаточно визначиться щодо правильності рішення ліги про дострокове завершення змагань.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Олімпік – Маріуполь, Львів – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ
08:30
1071
Теги
коронавірус Франція Ліга 1 УЄФА
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
5
хв
Динамо
17:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук