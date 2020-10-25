Український рефері Сергій Бойко не зміг працювати на матчі ЛЄ, хоча отримав на нього призначення.

Українська суддівська бригада на чолі з Сергієм Бойком отримала призначення на поєдинок групового етапу Ліги Європи Вільярреал – Сівасспор (5:3). Допомагати Бойку повинні були асистенти Семен Шлончак і Віктор Матяж. Четвертим арбітром призначили Віталія Романова.

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Однак поєдинок в Іспанії судили зовсім інші арбітри. У полі працював поляк Павел Рачковські, а допомагали йому асистенти Радослав Сейка і Адам Купсік також із Польщі. З України у бригаді виявився лише Віталій Романов як четвертий арбітр.

За інформацією UA-Футбол, Сергія Бойка не допустили до суддівства через позитивний результат тесту на COVID-19. У Шлончака і Матяжа тести виявилися негативними, однак їх також відсторонили.

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