УЄФА назвав схему виплат учасникам Ліги Європи сезону 2019/20 – Олександрія отримає значну суму

Стало відомо, як розподілятимуться кошти між клубами за участь у Лізі Європи.

УЄФА виділить для виплат командам у Лізі Європи 510 млн євро, повідомляє офіційний сайт організації.

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Кожен представник групового етапу турніру отримає 2,92 млн євро. Цю суму вже забронювала собі Олександрія, яка гарантовано представлятиме Україну на груповому етапі.

За кожну перемогу команди додатково зароблятимуть 570 тисяч євро, нічия – 190 тисяч. Переможець групи отримає 1 млн, за друге місце 500 тисяч.

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Далі суми розподілятимуться наступним чином: кожен учасник 1/16 фіналу отримає 0,5 млн євро, 1/8 – 1,1 млн, 1/4 – 1,5 млн, 1/2 – 2,4 млн, фіналу – 4,5 млн. Переможець турніру додатково отримає 4 млн євро.