Стали відомі імена 4-х футболістів, один з яких стане найкращим за підсумками 4 туру Ліги чемпіонів.

До списку потрапили Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, 2 голи Істанбул Башакшехіру), Душан Тадіч (Аякс, два асисти з Мітьюлландом), Робін Госенс (Аталанта, гол Ліверпулю) та Джейдон Санчо (гол і пас у матчі з Брюгге), інформує офіційний сайт УЄФА. Проголосувати за свого кандидата можна тут.

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Представники Борусії М та Барселони, які розгромили Шахтар і Динамо відповідно, не потрапили до лав номінантів. Як і гравці українських грандів, які у звітному турі зазнали синхронних поразок з рахунком 0:4.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, свій матч у Лізі Європи проведе луганська Зоря. Матч проти АЕКа стартує о 19:55.

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