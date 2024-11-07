Чотири гравці клубів, які виступають у Лізі чемпіонів, змагатимуться за звання найкориснішого цього тижня.

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Бомбардир Спортінга увійшов до унікального списку голеадорів – там лише Мессі та одноклубник Мудрика

До списку увійшов форвард Спортінга Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик у ворота Ман Сіті. Номінований і вінгер Ліверпуля Луїс Діас, який також відзначився хет-триком у матчі проти Байєра.

Форвард Зальцбурга Карім Конате, колишній суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, також потрапив до номінації (оформив дубль у матчі проти Фейєнорда). Четвертим претендентом став вінгер Селтіка Ніколас Кюн, який оформив дубль у ворота РБ Лейпцига.

Who stood out this matchweek?



Vote for your star #UCLPOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024

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