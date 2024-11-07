УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня в ЛЧ – 100-мільйонна сенсація, екс-суперник Динамо та кривдник Байєра
Чотири гравці клубів, які виступають у Лізі чемпіонів, змагатимуться за звання найкориснішого цього тижня.
УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.
Бомбардир Спортінга увійшов до унікального списку голеадорів – там лише Мессі та одноклубник Мудрика
До списку увійшов форвард Спортінга Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик у ворота Ман Сіті. Номінований і вінгер Ліверпуля Луїс Діас, який також відзначився хет-триком у матчі проти Байєра.
Форвард Зальцбурга Карім Конате, колишній суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, також потрапив до номінації (оформив дубль у матчі проти Фейєнорда). Четвертим претендентом став вінгер Селтіка Ніколас Кюн, який оформив дубль у ворота РБ Лейпцига.
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