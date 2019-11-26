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УЄФА назвав претендентів на потрапляння до символічної команди року – дві суперзірки поза списком

12:56 1031 Читать на русском
УЄФА назвав претендентів на потрапляння до символічної команди року – дві суперзірки поза списком
ФК Ліверпуль

УЄФА розпочав голосування за потрапляння до символічної команду року. На 11 місць в команді претендують 50 футболістів.

Редактори і репортери UEFA.com склали шорт-лист на основі виступів футболістів на внутрішній і міжнародній аренах, а також в єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Суперкубку УЄФА.

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Серед претендентів найбільше гравців Ліверпуля – 10. Далі йдуть Аякс (8), Манчестер Сіті (7), Барселона (5), Челсі та Баварія (по 4), Тоттенхем (3), Ювентус, Реал, Наполі, ПСЖ, Атлетіко (по 2) і по одному представнику у Арсенала та Спортінга.

Відзначимо, що до списку претендентів не потрапили два зіркових нападники – Антуан Грізманн (Барселона/Атлетіко) та Неймар (ПСЖ). Зібрати свою символічну збірну року УЄФА можна за цим посиланням.

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Ян Облак (Атлетіко), Андре Онана (Аякс), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Каліду Кулібалі (Наполі), Серхіо Рамос (Реал), Маттейс Де Лігт (Ювентус/Аякс), Вірджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Ендрю Робертсон (всі – Ліверпуль), Жерар Піке, Жорді Альба (обидва – Барселона), Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті), Хосе Марія Хіменес (Атлетіко), Йозуа Кімміх (Баварія), Сезар Аспілікуета (Челсі), Ян Вертонген (Тоттенхем), Дейлі Блінд, Ніколас Тальяфіко (обидва – Аякс)

Півзахисники: Тьяго Алькантара (Баварія), Френкі Де Йонг (Барселона), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Кевін де Брюйне, Давід Сілва, Бернарду Сілва (всі – Манчестер Сіті), Фабінью, Джордан Хендерсон, Джорджініо Вейналдум (всі – Ліверпуль), Бруну Фернандеш (Спортінг), Жоржінью, Н'Голо Канте (обидва – Челсі), Фабіан Руїс (Наполі), Донні ван де Беек, Хакім Зієш (обидва – Аякс)

Нападники: Серхіо Агуеро, Рахім Стерлінг (обидва – Манчестер Сіті), Роберто Фірміно, Мохамед Салах, Садьйо Мане (всі – Ліверпуль), Серж Гнабрі, Роберт Лєвандовскі (обидва – Баварія), Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Душан Тадіч (Аякс), Сон Хин Мін, Харрі Кейн (обидва – Тоттенхем), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Еден Азар (Реал/Челсі), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал).

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