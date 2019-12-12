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УЄФА назвав претендентів на найкращого гравця та найкрасивіший гол тижня у Лізі чемпіонів

12:20 195 Читать на русском
УЄФА назвав претендентів на найкращого гравця та найкрасивіший гол тижня у Лізі чемпіонів
Салах – у списку номінантів / ФК Ліверпуль

Стали відомі номінанти на звання найкращого футболіста тижня, а також автора найкрасивішого гола 6-го туру групового турніру ЛЧ 2019/20.

Неймар, Жоау Феліш, Аркадіуш Мілік та Габріел Жезус стали претендентами на звання найкращого гравця 6-го туру Ліги чемпіонів 2019/20, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Також названі номінанти на найкращий гол тижня. Ними стали Хуссем Ауар (Ліон, гол у ворота РБ Лейпциг), Мохамед Салах (Ліверпуль, влучний удар в матчі із Зальцбургом), Дані Ольмо (Динамо Загреб, шедевр у ворота Ман Сіті) та Феліпе (Атлетіко, гол Локомотиву).

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ пройде у понеділок, 16 грудня.

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Теги
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