Найкращим гравцем тижня другого за престижністю євротурніру став Пау Лопес, повідомляє офіційний Twitter змагань.

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Голкіпер Роми став одним із героїв переможного поєдинку проти Аякса (1:2), адже героїчно захищав ворота та навіть парирував пенальті від Душана Тадіча. Суперниками Лопеса у боротьбі за звання були Жерар Морено (Вільяреал), Бруну Фернандеш (МЮ) і Томаш Голеш (Славія Прага).

Зауважимо, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи заплановані вже на наступний тиждень. Початок 15 квітня о 22:00.

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