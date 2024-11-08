Нагороду забрав нападник Спортінга Віктор Дьокереш, повідомляє прес-служба УЄФА.

Сенсаційний розгром Манчестер Сіті у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів зі Спортінгом – 1:4

Шведа відзначили за хет-трик у розгромній перемозі проти Манчестер Сіті (4:1). Дьокереш випередив Луїса Діаса (Ліверпуль), який також відвантажив три голи Байєру. Дублі інших двох номінантів – Каріма Конате (Зальцбург проти Фейєнорда) та Ніколаса Кюна (Селтік проти РБ Лейпциг) на цьому тлі виглядали скромно.

Нагадаємо, наступний, п'ятий тур основного етапу Ліги чемпіонів запланований на 26-27 листопада.

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