УЄФА назвав найкращого гравця тижня – Холанд посів четверте місце
За нагороду найкращого гравця тижня боролися чотири футболісти.
Форвард Реала Кіліан Мбаппе був визнаний УЄФА найкращим гравцем 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Француз оформив хет-трик у виїзному матчі проти Кайрата (5:0).
Мбаппе обійшов нападника Наполі Расмуса Хьойлунда, півзахисника Буде-Глімт Єнса Хауге і форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда. Всі вони оформили по дублю в матчах проти Тоттенхема (2:2), Спортінга (2:1) і Монако (2:2) відповідно.
