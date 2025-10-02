За нагороду найкращого гравця тижня боролися чотири футболісти.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе був визнаний УЄФА найкращим гравцем 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Француз оформив хет-трик у виїзному матчі проти Кайрата (5:0).

Мбаппе обійшов нападника Наполі Расмуса Хьойлунда, півзахисника Буде-Глімт Єнса Хауге і форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда. Всі вони оформили по дублю в матчах проти Тоттенхема (2:2), Спортінга (2:1) і Монако (2:2) відповідно.