УЄФА оголосив найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – розкішний постріл Забітцера у дев'ятку воріт Зеніта

Форвард РБ Лейпциг Марсель Забітцер відзначився найкрасивішим голом у матчах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Розкішний постріл австрійця у ворота Зеніта здобув перемогу у фанатському голосуванні, інформує офіційний Twitter УЄФА.

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Забітцер прийняв м'яч на куті штрафного майданчика та класним ударом за неймовірною траєкторією відправив круглого у дальню дев'ятку. Цей гол був не тільки красивим, а й вкрай важливим для результату – завдяки йому РБ Лейпциг здобув вольову перемогу (2:1).

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Нагадаємо, що саме німецька команда з шістьма очками очолює групу G після трьох турів поточної Ліги чемпіонів.