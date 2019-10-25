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УЄФА оголосив найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – розкішний постріл Забітцера у дев'ятку воріт Зеніта

20:49 1328 Читать на русском
УЄФА оголосив найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – розкішний постріл Забітцера у дев'ятку воріт Зеніта
Марсель Забітцер / Твіттер Ліги чемпіонів

Форвард РБ Лейпциг Марсель Забітцер відзначився найкрасивішим голом у матчах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер
 
Ярослав Ракицький 25’
25’ Ярослав Ракицький
49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забітцер

Розкішний постріл австрійця у ворота Зеніта здобув перемогу у фанатському голосуванні, інформує офіційний Twitter УЄФА.

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Забітцер прийняв м'яч на куті штрафного майданчика та класним ударом за неймовірною траєкторією відправив круглого у дальню дев'ятку. Цей гол був не тільки красивим, а й вкрай важливим для результату – завдяки йому РБ Лейпциг здобув вольову перемогу (2:1).

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Нагадаємо, що саме німецька команда з шістьма очками очолює групу G після трьох турів поточної Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів УЄФА Красиві голи Відеоновини РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Зеніт Марсель Забітцер Марсель Забітцер
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