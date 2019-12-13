УЄФА назвав найкращий гол 6-го туру Ліги чемпіонів – гармата у ворота Манчестер Сіті

Дані Ольмо з партнерами по Динамо Загреб / УЄФА

Забитий м'яч Дані Ольмо в матчі Динамо Загреб – Манчестер Сіті став найкращим у у 6-му турі Ліги чемпіонів 2019/20.

Дані Ольмо – автор найгарнішого гола тижня в Лізі чемпіонів. 21-річний іспанець став переможцем голосування, інформує офіційний сайт УЄФА.

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В дебюті поєдинку Динамо Загреб – Манчестер Сіті Ольмо ефектно вразив ворота гостей красивим ударом з льоту. Втім, цей гол не допоміг хорватській команді здобути бодай нічию – загребці поступилися 1:4 та завершили виступи в єврокубках.

Зауважимо, жеребкування першої стадії плей-офф єврокубків пройде у понеділок, 16 грудня.

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