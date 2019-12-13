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УЄФА назвав найкращий гол 6-го туру Ліги чемпіонів – гармата у ворота Манчестер Сіті

17:43 947 Читать на русском
УЄФА назвав найкращий гол 6-го туру Ліги чемпіонів – гармата у ворота Манчестер Сіті
Дані Ольмо з партнерами по Динамо Загреб / УЄФА

Забитий м'яч Дані Ольмо в матчі Динамо Загреб – Манчестер Сіті став найкращим у у 6-му турі Ліги чемпіонів 2019/20.

10’ Дані Ольмо
 
Габріел Жезус 34’
Габріел Жезус 50’
Габріел Жезус 54’
Філ Фоден 84’
10’ Дані Ольмо
34’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
54’ Габріел Жезус
84’ Філ Фоден

Дані Ольмо – автор найгарнішого гола тижня в Лізі чемпіонів. 21-річний іспанець став переможцем голосування, інформує офіційний сайт УЄФА.

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В дебюті поєдинку Динамо Загреб – Манчестер Сіті Ольмо ефектно вразив ворота гостей красивим ударом з льоту. Втім, цей гол не допоміг хорватській команді здобути бодай нічию – загребці поступилися 1:4 та завершили виступи в єврокубках.

Зауважимо, жеребкування першої стадії плей-офф єврокубків пройде у понеділок, 16 грудня.

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