Метрополітано прийме фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2026/27 після того, як Виконавчий комітет УЄФА на своєму засіданні в четвер зупинив свій вибір на стадіоні Атлетіко. Про це інформує Marca.

Сімеоне несподівано зізнався у симпатіях до одного з конкурентів за чемпіонство в Ла Лізі

Цей стадіон був головним фаворитом з тих пір, як офіційно вступив у гонку за право проведення фіналу ЛЧ. Також на проведення цього матчу претендував Олімпійський стадіон у Баку.

Раніше фінал ЛЧ 2027 року мав прийняти Сан-Сіро, але УЄФА відібрав це право у Мілана через проблеми зі стадіоном.

У 2019 році Метрополітано вже приймав фінал ЛЧ. У тій зустрічі Ліверпуль здолав Тоттенхем (2:0).

Атлетіко залишився без перемог у чемпіонаті попри гол з офсайду, Ов'єдо вперше за 24 роки виграв матч у Ла Лізі