Форвард Тоттенхема Харрі Кейн визнаний гравцем тижня в ЛЄ, повідомляє офіційний Twitter змагань. Англійський голеадор оформив переможний дубль у матчі з Динамо Загреб.

Переможний дубль Кейна у відеоогляді матчу Тоттенхем – Динамо Загреб

У боротьбі за це звання снайпер випередив кривдника донецького Шахтаря Лоренцо Пеллегріні (розпочав розгром українців), Роберто Сольдадо з Гранади та Душана Тадіча з Аякса. У останніх по забитому м'ячу у поєдинку проти Мольде та Янг Бойз відповідно.

До слова, всі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться менш ніж за тиждень – 18 березня.

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