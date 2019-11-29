УЄФА назвав автора найкрасивішого гола тижня у Лізі чемпіонів

5-й тур групового етапу Ліги чемпіонів був багатим на красиві взяття воріт.

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес став автором найкрасивішого гола 5-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Нерадзуррі" на виїзді обіграли празьку Славію (3:1), а окрасою поєдинку став удар аргентинського нападника. Не менш ефектним в цьому епізоді став асист Ромелу Лукаку.

Інтер має високі шанси не потрапити у плей-офф ЛЧ. Міланці посідають друге місце у групі, випереджаючи Борусію Д за додатковими показниками. В останньому турі підопічні Конте зустрінуться з Барселоною, а німці зі Славією.

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Гол Мартінеса 3:50